Sinner l’incubo Clostebol continua La Wada fa ricorso | cosa rischia il numero uno al mondo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 28 settembre 2024) Janniknon può dormire sonni sereni.non è stato spazzato via del tutto, definitivamente. Perché laè sul piede di guerra. L’Agenzia Mondiale Antidoping a presentato. Si è rivolta al Tas, Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, perché la constatazione di “assenza di colpa o negligenza” relativa a due non negatività registrate a marzo durante il torneo di Indian Wells e una settimana più tardi, fuori competizione, per l’utilizzo del suo massaggiatore di uno spray, il Trofodermin, contenente il, uno steroide anabolizzante vietato, non è considerata corretta.