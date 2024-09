Serie C 7a giornata | stasera il primo anticipo Benevento in campo lunedì

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue il tour de force per le squadre del girone C diC. A due giorni dalle ultime gare della sesta, questa sera è già tempo di rimettere le scarpette ai piedi per Taranto e Sorrento che si affronteranno alle 18:30. Domani sono in programma sette gare con i fari puntati sul ‘Massimino’ dove in palio ci saranno punti pesanti tra l’ambizioso Catania e la capolista Monopoli. Si chiudesera con Picerno-Messina e-Juventus Next Gen.