Quel che resta di Hong Kong

(Di sabato 28 settembre 2024) Chi può lascia la metropoli asiatica, oggi del tutto in mano cinese. Un esodo silenzioso che abbatte i prezzi delle case e i corsi azionari in Borsa. Tanto che le ambasciate, senza business, chiudono. Così muore una grande città. La città che non dorme mai è entrata in coma farmacologico, sedata dal Grande Anestesista della democrazia asiatica, il presidente cinese Xi Jinping.non è più la vitale capitale del divertimento e della finanza d’Oriente, restituita nel 1997 dalla Gran Bretagna al regime comunista di Pechino dietro la promessa di rispettarne, per cinquant’anni, indipendenza, istituzioni e democrazia, secondo la formula: «Un Paese, due sistemi». Oggi è una città cinese come tutte le altre tanto da convincere il Financial Times a titolare un recente reportage:è finita.