Profumino Fassino scende in campo largo come suggeritore della Schlein So io come si fa… video

(Di sabato 28 settembre 2024) Era scomparso dai radar televisivi, dopo lo scandalo del furto di un profumo Chanel del duty free di Fiumicino, si cui è ancora in attesa di giudizio, ma dopo l’assoluzione nel processo sul Salone del Libro di Torino Pieroè sceso di nuovo in, ovviamente. Ieri era su La7, ospite dell’Aria che tira di David Parenzo, che lo ha interrogato sulle divisioni del centrosinistra. “Nel M5S e nei Verdi – Sinistra è prevalsa un’altra valutazione sulle emittenti televisive e questo ci ha divisi. Io non penso che adesso bisogna continuare a discutere di questo. Non si possono produrre delle distinzioni che alla fine avvantaggiano gli avversari”. “Ha sbagliato il Partito Democratico a non partecipare alle votazioni?” ha chiesto David Parenzo a Piero