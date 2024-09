Patenti di guida vendute agli stranieri Nuovo scandalo in provincia di Latina Il servizio di Striscia la Notizia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 28 settembre 2024) Aprilia è al centro di unpresuntoche coinvolge un’autoscuola locale, accusata di venderediai cittadini indiani alla cifra di 6.000 euro. La vicenda è emersa grazie alla nota trasmissione televisivala, andata in onda ieri sera su Canale 5. Ildila: Accuse e Video “Rubati” L’inviata Rajae Bezzaz ha presentato unbasato su alcuni video “rubati” all’interno dell’autoscuola di Aprilia. Nei filmati, si vedrebbe il titolare proporre (anche se il condizionale è d’obbligo) la vendita delledisenza seguire l’iter regolare. Tuttavia, dalnon emergono prove conclusive e inequivocabili che attestino la vendita delle. Ieri sera è andata in onda la prima parte del, mentre è prevista una seconda puntata per questa sera.