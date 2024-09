Palermo iniziativa con la Lega B | l’inaugurazione di un campo di calcio a 5

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2024) Fattoreè il progetto di Responsabilità Sociale di Impresa di BKT, Title Sponsor della Serie BKT da sei anni, che ha come obiettivo quello di donare nuovi spazi di gioco nelle città del campionato. Protagonisti dell’sono i tifosi che, giocando al concorso BKTpremia che permette di vincere numerosi premi, hanno la possibilità di accumulare punti per far scalare la propria squadra del cuore (scelta in fase di registrazione) nella speciale classifica di Fattore. Durante la stagione 2022-23 a vincere il campionato di Fattoreè stata proprio la città diche vedrà presto all’interno della palestra “Valentino Renda” nel quartiere Sperone, l’apertura di un nuovodia cinque in erba sintetica e con nuove porte. Sarà così inaugurato in grande stile giovedì 3 ottobre alle 15.