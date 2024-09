Orsini suona la carica | Serve una grande Samb

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) "Contro la capolista ci attende una partita molto difficile". Tommasopresenta così, ai microfoni di Pianetasu Radio Azzurra, il match di domani al Riviera delle Palme con L’Aquila. "Lanon ha nulla di meno rispetto agli abruzzesi -aggiunge il classe 2006- e verrà a San Benedetto a disputare la partita della vita come fanno tutte le squadre che ci affrontano. Un match tosto ma vogliamo fare bene e soprattutto vincere per metterci alle spalle le critiche ricevute nelle prime tre giornate di campionato. La vittoria è la migliore medicina per il morale e per guardare al futuro con più ottimismo". Contro L’Aquila Luca Guadalupi farà finalmente il suo esordio in campionato dopo avere scontato i tre turni di squalifica rimediati nell’ultima giornata della regular season della passata stagione.