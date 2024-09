Olio d’oliva di provenienza sconosciuta maxi sequestro in Irpinia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito del dispositivo adottato dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzato alla tutela del made in Italy per il contrasto agli illeciti che colpiscono la filiera agroalimentare, sono stati sottoposti a660 litri diextravergine, di originee privi delle necessarie indicazioni commerciali. L’attività di servizio, condotta dai finanzieri del Nucleo Mobile del Gruppo di Avellino nell’ambito del controllo economico del territorio, ha riguardato un’autovettura, con a bordo due soggetti, che a seguito di ispezione è risultata trasportare il prodotto in questione. All’atto del controllo né il conducente e né il passeggero sono stati in grado di esibire alcuna documentazione riferita alla, produzione, confezionamento e la destinazione dell’, asseritamente EVO.