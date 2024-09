Modena vs Sampdoria | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 28 settembre 2024) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. In palio tre punti pesanti sia per gli emiliani che potrebbero agganciare le zone alte della classifica, che per i blucerchiati invischiati nelle ultime posizioni.vssi giocherà domenica 29 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Braglia.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La vittoria ottenuta nell’ultima uscita contro la Juve Stabia ha interrotto un digiuno di tre gare senza successi, Lo score parla di 8 punti a fronte di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte e una classifica nel complessa buona che schiaccia l’occhio ai playoff. Il cambio in panchina con l’avvento di Sottil al posto di Pirlo pare stia dando i suoi frutti visto i successi in Coppa Italia contro i cugini genoani e quello contro il Sudtirol nell’ultimo turno di campionato.