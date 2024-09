Milano in balia di clandestini e scippatori Ma il problema di Sala è l' aeroporto Berlusconi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 28 settembre 2024) Un odio che nemmeno l'immutabilità della morte ha attenuato. Un senso di inferiorità palese, di invidia conclamata e di disprezzo raramente visto prima. La sinistra, priva di idee e di leadership, in grado di raccogliere solo sconfitte e brutte figure, torna alla carica per contestare l'intitolazione dello scalo aeroportuale di Malpensa a Silvio. Ieri un nuovo capitolo. La giunta del Comune di, guidata da Beppe, invece di occuparsi dell'aumento dei reati in città, ha pensato bene di dedicarsi ad altro, approvando la delibera relativa al ricorso contro la denominazione dell'varesotto al fondatore di Fininvest, che sarà portato avanti insieme ad altri nove comuni del Consorzio Urbanistico Volontario (Cuv) dell'area immediatamente a ridosso dello scalo. Il ricorso verrà depositato al Tar forse già la prossima settimana.