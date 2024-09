LIVE Cobolli-Kotov 4-2 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | break del romano nel 1 set!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2 Tiene la battuta Flavio! 40-15 Sassata al centro! 30-15 Errore qui di fretta con il dritto di. 30-0 Kick e dritto inside in! 15-0 Prima vincente del! 3-2 Esce, in lunghezza, il dritto in palleggio di. Senza cheavesse fatto chissà cosa nello scambio,! 30-40 Scambio lungo, sbagliacon lo slice. 15-40 GRAZIE! Altro smash mal colpito, stavolta è in rete! Palle, due. C’è anche la racchetta in terra! 15-30 Largo di nulla il rovescio lungoriga di. 15-15 Risposta praticamente nei piedi del russo. Di rovescio di Flavio. 15-0 Smash mal colpito ma vincente di, se la ridono. 2-2 Salva una pallae ne esce il! A-40 Un’altra! Slice! 40-40 C’è la prima!! 40-A In rete il dritto in spinta. Attenzione.