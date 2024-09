L’incomunicabilità | un destino che può cambiare vite

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 28 settembre 2024) “A volte, nonostante le incomprensioni e i silenzi, il cammino scelto porta comunque felicità e soddisfazione. Tuttavia,è una delle trappole più sottili e pericolose nelle relazioni umane. Bastano un malinteso non chiarito, una parola non detta, e ciò che avrebbe potuto essere una vita condivisa prende strade diverse. Questo accade non solo tra genitori e figli, o tra amici, ma anche tra due persone che, se solo avessero avuto il coraggio di parlare, di chiarirsi, avrebbero potuto costruire qualcosa di grande insieme. Molte storie si interrompono per mancanza di comunicazione: un momento di distacco non spiegato, un’emozione trattenuta per paura di sembrare vulnerabili. Invece di affrontare il problema, spesso si preferisce allontanarsi, pensando che l’altro non abbia più interesse o che sia cambiato qualcosa.