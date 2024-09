Le Non è la Rai scatenano un putiferio al Grande Fratello | Maleducata

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 28 settembre 2024) Prima le critiche a MariaVittoria Minghetti e ora una dramma che riguarda Helena Prestes, le Non è la Rai hanno dato ufficialmente il via al. Ieri notte Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere sono andate su tutte le furie con la modella brasiliana per dei motivi particolari. Pamela Petrarolo si è lamentata con le sue due amiche di alcuni atteggiamenti di Helena. Pare che la Prestes non sempre ceni insieme al gruppo e inoltre il trio di Non è la Rai ha dichiarato che la loro coinquilina non risponde alla loro ‘buona notte’. “Questa è qui dentro e deve rispettare le persone. Noi ce la mettiamo tutta per rispettarla. L’educazione non si compra, o ce l’hai o non ce l’hai e lei non ce l’ha! Lei per l’ennesima volta ieri non è venuta a cena e ha mancato di rispetto a noi che abbiamo cucinato. Poi viene il giorno dopo e dice ‘scusate’.