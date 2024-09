Lautaro Martinez MVP di Udinese-Inter | il Toro è tornato!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024)è stato nominato miglior giocatore del match vinto dall’per 3-2 contro l’. Doppietta per ilche ha così trovato le prime reti stagionali. LA PRESTAZIONE –, in, ha annullato tutte le polemiche e le voci critiche dovute al suo mancato battesimo col gol in questa stagione. Il capitano, che ha faticato a trovare la condizione dopo gli impegni in estate con la sua Argentina, si è sbloccato nella difficile trasferta del Bluenergy Stadium contro l’. Ilha siglato prima la rete del 2-1, sul finire del primo tempo, grazie a un rimpallo fortunoso con Jaka Bijol. Il gol del raddoppio è da, con un tocco vincente all’ingresso dell’area di rigore frutto di fame e precisione tecnica.