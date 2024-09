Lanterns | Aaron Pierre e Stephan James sono i favoriti per interpretare John Stewart nel DCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 28 settembre 2024)pernel DCU Deadline riporta oggi la notizia che(Rebel Ridge) e(Beacon 23)gli attualiper il ruolo diindella DC Studios e della HBO. Kyle Chandler è stato scritturato per il ruolo di Hal Jordan all’inizio di questa settimana e, secondo gli addetti ai lavori, non è stata ancora fatta alcuna offerta. Come abbiamo riportato in precedenza, la star di F1 Damson Idris era in lizza, ma non sembra più essere così. Entrambi gli attori porterebbero molto di questa serie e del più ampio DCU e, per ora, sembra che il piano sia chesia la principale Lanterna Verde di questo mondo condiviso. Secondo quanto riferito, Chandler ha firmato un contratto solo pere non per i lungometraggi, quindi probabilmente non apparirà oltre la serie.