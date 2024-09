Intervento unico al mondo su Sindrome di Bouveret al Garibaldi di Catania

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 28 settembre 2024)(ITALPRESS) – Non si trova nella narrativa ufficiale undi questo genere su un caso didi. Giunta al Pronto Soccorso dell’ospedale-Centro di, a seguito di un calcolo che ostruisce il duodeno individuato attraverso una gastroscopia eseguita privatamente, una paziente di 64 anni si vede diagnosticata ladicon una fistola colecisto-duodenale, una rara patologia che si caratterizza per l’alto rischio di mortalità.Sono infatti circa duecento i casi riscontrati negli ultimi cinquanta anni, con un tasso altissimo di mortalità in quelli in cui non si è giunti ad una diagnosi tempestiva.