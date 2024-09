In via Cimatti tornano le auto E gli alluvionati scrivono a Mattarella

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Dopo il sindaco di Faenza, Massimo Isola, anche il Comitatodella città ha scritto al presidente della Repubblica Sergio. "La nostra città – si legge nella lettera – è stata colpita da ben tre alluvioni, in tempi molto ravvicinati, e le conseguenze di queste calamità ci hanno messo letteralmente in ginocchio. Siamo colpiti sia materialmente sia psicologicamente e il perdurare degli eventi e le difficoltà della ripresa stanno esaurendo le residue capacità di resilienza della popolazione". Poi la richiesta al capo dello Stato di "intervenire affinché i fondi e i progetti necessari per la ricostruzione vengano gestiti con la necessaria urgenza, così come le provvidenze economiche siano correlate ai reali bisogni della popolazione in un’ottica di fiducia istituzionale tra cittadini e Stato".