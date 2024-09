Endless Love replica puntate serali 27 settembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 28 settembre 2024) Triplo appuntamento stasera – venerdì 27– con la soap turca(Kara Sevda). Ecco iper rivedere gli episodi 224, 225 e 226 in. Galip, che ha accettato di essere complice del figlio per inscenare il proprio rapimento, si fa trovare da Kemal nel magazzino di Zehir utilizzato come finta location dei sequestratori. Nihan riceve una telefonata di Emir mentre è in clinica con Kemal, dopo avere soccorso Asu. È costretta a rivelargli il nome della clinica dove si trovano e così Emir avverte la polizia. Kemal confessa a Nihan che sarebbe voluto fuggire insieme a lei per costruire una famiglia, ma Nihan lo spinge a riflettere sull’amore che Asu prova per lui.