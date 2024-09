Clima Mattarella | Ricette semplicistiche sono da imbonitori serve Ue dell’energia

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 28 settembre 2024) “La nuova Commissione che si insedierà fra poco ha definito un portafoglio dedicato alla transizione pulita, giusta, competitiva. Ed è anche un messaggio del Rapporto Draghi che mette in chiaro che per garantire la competitività dell’Europa a lungo termine è necessario abbandonare i combustibili fossili e compiere la transizione, evidenziando il nesso decarbonizzazione-competitività. Il Rapporto, è opportuno ricordarlo, ammonisce circa il rischio di fallimento per l’Europa senza un impegno coerente nelle politiche da mettere in atto.per problemi complessiadatte agli”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nel suo intervento al Seminario ‘Cooperazione fra Italia e Germania: una risorsa preziosa nel contrasto al cambiamentotico e per una transizione energetica globale‘, presso il Campus delle Nazioni Unite a Bonn.