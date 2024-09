Caso Segre-Seymandi il Garante della privacy scagiona l’imprenditore | non diffuse video diventato virale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Il– con un noto imprenditore che lasciava la fidanzata durante la festa di nozze – diventòe fu presentato un esposto. Ilperò ha “to” il banchiere Massimoper il filmato, girato con uno smartphone durante una festa sulla collina torinese il 27 luglio 2023, durante la quale interruppe pubblicamente la relazione con l’imprenditrice Cristina. Secondo quanto riporta La Stampa per ilil banchiere “ha dato incarico a un investigatore privato di effettuare una ripresadel discorso nell’ambito di un’attività di tipo investigativo diretta a precostituire un documento da produrre in giudizio, nella prospettiva di un contenzioso con la, senza mai autorizzarne la diffusione o un uso differente da quello processuale per il quale è stato conferito l’incarico”.sosteneva di essere stato tradito.