Calcio a Cinque Sassuolo cerca il riscatto In C2 gran derby a Nonantola

(Di sabato 28 settembre 2024) In attesa del Modena Cavezzo (oggi test a Milano contro i Saints, l’A2 Elite scatta il 12 ottobre), con l’avvio oggi della Serie D la macchina del futsal regionale è completa con 10 modenesi in campo. In Serie C1 (2a giornata) la Pro Patria San Felice, convincente all’esordio,conferme alle 17,30 a Cavriago sul campo dello Shqiponja, mentre alle 14,30 a Crevalcore ilproverà a cancellare il ko di sette giorni fa. In Serie C2 (2a giornata)alle ore 15 afra i padroni di casa (esordio con vittoria) e L’Emilia Futsal, fermata sul pari sabato scorso, mentre il Montale, pure con 3 punti in classifica, sale alle 15 a Lizzano in Belvedere per sfidare l’Eclisse.