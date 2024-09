Cade da un albero e viene trafitto dalla recinzione soccorso in elicottero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Villa Basilica (Lucca), 28 settembre 2024 – E’ caduto da unda un’altezza di 2-3 metri ed è andato a finire sulladell’abitazione, trafiggendosi una gamba. Il grave e doloroso incidente è avvenuto intorno alle 11 in via delle Cartiere a Villa Basilica. L’uomo, 68 anni, ha riportato un trauma addominale e una lancia della ringhiera gli hauna gamba. L’uomo è stato portato all’ospedale di Cisanello a Pisa in codice rosso con l’eliPegaso 3. Sul posto, oltre all’eli, anche l’ambulanza con medico della Croce Verde di Porcari, i carabinieri e i vigili del fuoco con due squadre (una da Lucca e una dal distaccamento di Pescia.