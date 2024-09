Ail passeggiare verso un percorso di rinascita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ partito alle 11 da Piazza della Libertà, l’appuntamento con ‘Fitwalking for AIL‘, la camminata solidale non competitiva nata per celebrare la Giornata mondiale della leucemia mieloide e organizzata per raccogliere fondi a sostegno dei progetti di AIL, l’Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma. L’iniziativa è organizzata dalla ‘sezione Marco Tulimieri Ail di Salerno’. ed ha previsto anche l’allestimento del Villaggio Ail con differenti attività che sarà aperto a partire dalle ore 9.00, dove è stato possibile ritirare anche la sacca con la t-shirt dell’evento e i gadget offerti dagli sponsor. Ad accompagnare i partecipanti Mauro Russo, istruttore di Fitwalking che lungo il, ha fatto eseguire una serie di esercizi per imparare a “camminare bene”. Una giornata nel segno di sport e benessere.