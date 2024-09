AEW | Ecco perché la compagnia continua a preferire grandi palazzetti per i propri show

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 28 settembre 2024) Il wrestling, si sa, non è un business facile. I promoter, infatti, sono chiamati ad affrontare sfide complicate per tenere alta l’attenzione del pubblico e permettere alladire a fiorire. Lo sa bene l’AEW che, da diverso tempo, sta affrontando un calo nel pubblico presente aglisettimanali: nonostante questo, laha scelto dire a prediligere ievitando di spostarsi in arene più piccole. Secondo un report di Fightful Select, la scelta dire a evitare di spostare gliin‘minori’ è prettamente logistica:“Ho chiesto diverse volte riguardo a questo e mi hanno dato diverse ragioni per le qualino a scegliere questo tipo diche, solitamente, vengono utilizzati per i concerti.