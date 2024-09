Addio a Maggie Smith un pilastro del teatro e del cinema internazionale

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma - Attrice due volte premio Oscar, celebre per ruoli iconici in Harry Potter e Downton Abbey, lascia un'eredità artistica straordinaria dopo oltre 70 anni di carriera. Un talento unico che ha attraversato generazioni: il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di, leggendaria attrice britannica, deceduta oggi all'età di 89 anni in un ospedale di Londra. Il suo volto e la sua voce inconfondibili hanno segnato ile ilmondiale, consolidando il suo nome come uno dei più grandi interpreti degli ultimi decenni. La famiglia ha annunciato con "profonda tristezza" la morte della grande attrice, ricordando il prestigioso titolo di 'dame', ricevuto per i suoi straordinari contributi artistici dalla regina Elisabetta II.