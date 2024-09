Aborto ‘Non una di meno’ in piazza | Costanza nella lotta è nostra forza abbiamo tanta rabbia

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 28 settembre 2024) “Oggi è la giornata internazionale per l’libero ed è importantissimo ricordare che in Italia, ad oggi, l’viene negato a molte persone”. Così Sara, attivista diuna di, a margine della manifestazione organizzata oggi all’esterno del ministero della salute a Roma. “Ad oggi in 4 regioni su 20 non rimangono medici non obiettori di coscienza, quindi le donne sono costrette a viaggiare oppure a essere sottoposte a meccanismi di ripensamento per la volontà di esercitare il diritto di autodeterminare il proprio corpo. Un diritto sacrosanto”, ribadisce l’attivista, che poi denuncia: “Le associazioni Pro-Vita e i movimenti ‘anti-scelta’ sono da sempre il braccio destro di questo governo”.