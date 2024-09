Violenze negli ospedali d’Italia il Governo pensa a pene più severe

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ildi Giorgia Melonia nuove norme per contenere il fenomeno criminale delleIlsta mettendo a punto un decreto legge volto a contrastare l’escalation di violenza nei confronti degli operatori sanitari. Il provvedimento, annunciato dal ministro della Salute Orazio Schillaci, prevedeper chi aggredisce il personale medico o danneggia le struttureere. L’obiettivo è garantire un ambiente di lavoro sicuro per i professionisti della salute e tutelare la qualità dell’assistenza sanitaria. Le nuove misure per chi compieverso il personale degliIl decreto introduce l’arresto obbligatorio in flagranza per chi commette atti di violenza contro i sanitari o danneggia beni destinati all’assistenza.