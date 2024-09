Verso Milan-Lecce Ante Rebic torna a San Siro e prova a pungere Paulo Fonseca

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 27 settembre 2024)incontra i salentini: osservato speciale L’ex Rossonerochea SanPartita definita la più importda misterche non è sazio del derby trionfale contro l’Inter di Simone Inzaghi. Quella contro ilè la verifica di unche deve dimostrare che la vittoria della scorsa settimana non è stata un caso straordinario e la continuità deve essere trovata soprattutto contro le squadre più deboli sulla carta. Ildi Gotti riporterà a Sanuna vecchia conoscenza del diavolo:, il croato, vincitore anche di uno scudetto con la maglia rossonera, vestita da lui per ben 4 stagioni.