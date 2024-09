Urso | Via Libera all' investimento da 32 mld per i microprocessori di Silicon box

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 27 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2024 "Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi la dedi dichiarazione di interesse strategico nazionale dell'diBox, unpari a 3,2 miliardi di euro per la realizzazione nel nostro Paese, in Piemonte, didi nuova generazione. Si potrà nominare un commissario straordinario dotato di poteri di ordinanza alla legislazione e che rilascerà una autorizzazione unica" così il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo, durante la conferenza a seguito del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev