Svolta sul caso di Maria scomparsa nel nulla da giorni L’aveva invitata a casa lui l’ha uccisa

(Di venerdì 27 settembre 2024) Arrestato un 17enne per l’omicidio di Anna Campai. Il 19 settembre scorso la donna di 42 anni, mamma di due figli e di origini romene, eradopo essersi recata in città per un presunto colloquio di lavoro. Settedopo il suo corpo senza vita è stato ritrovato nel giardino di una villetta a Viadana, provincia di Mantova. Ora si scopre che un giovane, che aveva conosciutoon line e l’avrebbe convinta ad incontrarlo, è stato fermato. Sono stati i carabinieri a ricostruire come, che viveva a Parma con la sorella dopo la separazione dal marito, abbia più volte viaggiato tra Toscana ed Emilia Romagna. La donna ha conosciuto il 17enne su una piattaforma on line e ha organizzato un incontro con lui. È ancora sconosciuto il motivo per cui l’incontro si è trasformato nell’ennesimo femminicidio.