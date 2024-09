Sospetta salmonellosi per alcuni studenti in dieci al Meyer | scattano le indagini dell’Asl

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 27 settembre 2024) FIRENZE – Sintomi diindella zona fiorentina nord ovest e nel Mugello In seguito alle segnalazioni di diversi, con sintomatologia riconducibile a infezioni da salmonella, residenti in quelle zone, il personale della Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (Spvsa) e all’Igiene pubblica e nutrizione del dipartimento della prevenzioneToscana Centro si è prontamente attivato. Sono circa 60 gli alunni di asili e scuole elementari della zona di Firenze visitati in questi giorni al pronto soccorso dell’ospedale pediatricodi Firenze con sintomi riconducibili a un’infezione da salmonella. Tra loro una decina – di età compresa tra i 6 mesi e i 13 anni – sono stati ricoverati.