Regionali Liguria Iv denuncia pressioni M5S contro lista civica | Non partecipiamo a elezioni

(Di venerdì 27 settembre 2024) “In queste settimane abbiamo offerto la massima disponibilità e lavorato con generosità per costruire anche inun centrosinistra credibile e riformista. Ci siamo resi disponibili a superare i veti del passato e persino – su richiesta degli alleati – abbiamo deciso di non presentare il simbolo di Italia Viva, confluendo in unacon gli amici di Più Europa e Socialisti. Abbiamo fatto di tutto per raggiungere l’obiettivo di una presenza riformista nel centrosinistra. Gli accordi con il candidato Orlando e con gli altri partiti hanno portato alla creazione della‘Riformisti uniti’, apparentata con lo stesso Orlando come si può vedere dai documenti . Lac’è ed è addirittura già apparentata. Ma nelle ultime ore – su pressione dei Cinque Stelle – ci è stato chiesto di eliminare l’apparentamento o cancellare dallai nomi di alcuni nostri rappresentanti.