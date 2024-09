Rai via libera Camere ai nuovi vertici | palla alla Vigilanza ma intesa ancora da costruire

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 27 settembre 2024) (Adnkronos) – Primo passo per la nuova governance della Rai. Il Parlamento ha designato i consiglieri di sua competenza: Antonio Marano e Alessandro Di Majo per il Senato, Federica Frangi e Roberto Natale per la Camera. Il ministero dell'Economia, intanto, ha indicato i 'suoi' consiglieri: Simona Agnes e Giampaolo Rossi. A questo punto il 'board'