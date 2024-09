Puff Daddy ecco le star che dovrebbero preoccuparsi di più per il coinvolgimento nel caso | la lista del tabloid Daily Star

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024)è parecchio nei guai. Dopo che il rapper e produttore discografico Sean Combs è stato arrestato il 16 settembre scorso, con gravissime accuse che pendono sulla sua testa come associazione a delinquere, ottenimento di prestazioni sessuali esercitato con la forza, frode, coercizione e trasferimento di prostitute da uno stato all’altro, suianglosassoni appaiono decine e decine di dettagli rispetto ai suoi famigerati party in bianco, orge e droga a fiumi, frequentati dalle celebrità statunitensi. Quello più inquietante riguarda il ritrovamento tra le sue case di Los Angeles e Miami di oltre mille bottiglie di olio lubrificante per bambini. Chiaro, le bottiglie di per sé non dicono nulla, va dimostrato a cosa servissero, sempre che siano mai state usate.