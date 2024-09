Psb | debito Pil al 1348% in 2023 discesa solo dal 2027

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 set. (LaPresse) – Tenendo anche conto della revisione del PIL nominale operato dall’Istat e dei dati sulelaborati dalla Banca d’Italia, il rapporto/PIL a finescende al 134,8% (133,6% a meno delle compensazioni relative ai bonus edilizi) rispetto al 137,3% precedentemente stimato. E’ quanto si legge in una nota del Mef sull’aggiornamento del piano strutturale di Bilancio, illustrato dal ministro Giancarlo Giorgetti in Cdm. Come già rilevato nel Def dello scorso aprile, l’andamento del rapporto trae PIL nei prossimi anni, soprattutto nel periodo 2024-2026, continuerà a essere fortemente condizionato dall’impatto sul fabbisogno di cassa delle compensazioni d’imposta legate ai Superbonus edilizi introdotti a partire dal 2020.