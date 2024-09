Piccoli chimici crescono a scuola Due classi pavesi salgono sul podio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Due, tra oltre 5mila studenti delle medie di tutta Italia che hanno partecipato al concorso “Chimica, la scienza che salva il mondo“, sono salite sul. Sono 19 i premi assegnati da Federchimica ai migliori tra 220 lavori realizzati dai ragazzi. La cerimonia si è tenuta al Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Per la categoria biotecnologie ha vinto la classe 3°A dell’istituto comprensivo di Siziano guidata dal professor Riccardo Bonomi con il progetto “I mattoncini della genetica“, premiata sia per il tema individuato dal gruppo, la genetica, sia per la metodologia di lavoro innovativa proposta, che ha permesso ai ragazzi di ricostruire la struttura di Dna e Rna attraverso i mattoncini componibili.