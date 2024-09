Nuova asta BTP e CCTeu oggi 27 settembre | 3 incredibili opportunità di guadagno con rendimenti pazzeschi

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di venerdì 27 settembre 2024) È stata comunicata una, per emettere due tipologie di titoli di Stato. Scopriamo di quali si tratta e come potranno essere acquistati. Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione di nuovi Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) e di Certificati di Credito del Tesoro indicizzati all’inflazione europea (). Il MEF ha comunicato unarelativa a tre titoli di Stato per il 272024 (informazione.it)I titoli potranno essere acquistati con l’marginale di venerdì 272024. Il 302024, poi, alle ore 15:30, scadrà il termine per la presentazione delle domande di sottoscrizione di tali titoli di Stato, per coloro che usufruiranno del collocamento supplementare.