Musetti sfiderà Bu a Pechino Sarà Rublev il vero ostacolo verso un derby con Sinner?

(Di venerdì 27 settembre 2024) Lorenzo, pur non brillando, è riuscito a imporsi nel primo turno dell’ATP500 di. Sul cemento cinese, il toscano si è imposto con il punteggio di 7-5 4-6 6-3 contro il belga Zizou Bergs. Una partita in cui Lorenzo non è stato impeccabile nella gestione, ma di esperienza ha saputo venir fuori da una situazione che si stava complicando. Nel prossimo turno, il carrarino giocherà contro il cinese Bu, che ha battuto il tennista contro cuiaveva perso la Finale a Chengdu, ovl’altro cinese Shang. Una partita, sulla carta, non impossibile per l’allievo di Simone Tartarini, ma dipenderà dal rendimento che il tennista nostrano avrà nel confronto.necessario soprattutto avere un rendimento al servizio più continuo. In caso di vittoria, nei quarti di finale Lorenzo potrebbe ritrovarsi un avversario complicato, ovil russo Andrey(n.4 del seeding).