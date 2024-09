Milano | Pil +87% dopo il Covid ma giovani e multinazionali fuggono per il carovita

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 27 settembre 2024)resta la performantedi sempre, ma mostra più segni di fragilità. Da un lato è la città che, anche a livello internazionale, ha reagito meglio alla pandemia e alle sue conseguenze economiche. Dall’altro lato però italenti scappano e lenon investono. Fragilità dettata dae necessità di intervenire, come priorità, su casa e stipendi. Il quadro emerge dallo studio realizzato da Assolombarda e&Partners in occasione della quarta edizione di "Your Next". Paragonata ai benchmark internazionali il capoluogo lombardo ha registrato il più elevato tasso di crescita del Pil dal pre-, con un +8,7% a fine 2023 rispetto al 2019. E’ presente nell'82% dei 33 ranking internazionali esaminati e si piazza in venticinquesima posizione su 749 centri urbani. Anche il tasso di disoccupazione scende al 4,7% (dal 5,4% del 2022).