LIVE MotoGP GP Indonesia 2024 in DIRETTA | record della pista per Jorge Martin! Bene Bastianini in difficoltà Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.50 Buonissimo Acosta che è secondo con il crono di 1:29.979, battuto a sua volta dain 1:29.900. 9.49 Tempo di 1:30.558 perche per ora è solo decimo,fa 1:30.040 ed è terzo. 9.48A MANDALIKA! 1:29.670, pazzesco. 9.46si mette al sicuro con il tempo di 1:30.317. 9.44 Ora ricominciano tutti a girare, ma nuova scivolata per Aleix Espargarò. 9.43 Adesso tutti tornano ai box prima degli ultimi time attack. 9.42 Torna ai boxche sembrava aver trovato un discreto ritmo. Adesso bisogna fare time attack a 18 minuti dalla fine. 9.41 Equilibrio incredibile al momento: i primi dieci sono racchiusi in appena 288 millesimi. 9.40fa il suo miglior tempo, ma resta particolarmente lontano: 1:31.367 e diciassettesima posizione. 9.