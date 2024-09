Liga 2024 2025 | il Mallorca passa in casa del Valladolid

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Terza vittoria consecutiva in campionato per il, cheindelnel match valido per l'ottava giornata di. Succede tutto nel secondo tempo allo stadio José Zorilla: Larin la sblocca al 69? e Valery la chiude all'83'. I padroni disi svegliano troppo tardi. Non basta la rete di Sanchez al 94? per cercare un insperato pari. Maiorca che conferma il grande avvio di stagione e sale al quarto posto con 14 punti appaiata al Villareal (5°).in piena zona retrocessione con 5 punti, come Real Sociedad (16ª) e Valencia (17°). Nella prossima giornata l'undici di Arrasate sarà ospite dell'Espanyol. I ragazzi di Pezzolano avranno il Rayo Vallecano inper trovare la prima vittoria in campionato.: ilindel