Il fantomatico studio sul contenuto criminale dei sieri Pfizer e Moderna

(Di venerdì 27 settembre 2024) Circola uno “” della IJVTPR. Si tratta di una rivista molto apprezzata negli ambienti No vax, che parla di «autoassemblaggio in tempo reale di costruzioni artificiali visibili allo stereomicroscopio in campioni incubati di prodotti mRNA principalmente da». Termini altisonanti che non promettono niente di buono sui vaccini Covid, ancora associati alla presenza “maligna” delgrafene. Tra i diffusori di questa ricerca troviamo anche Rosario Marcianò, un noto guru della teoria del complotto delle Scie chimiche, già condannato in via definitiva per aver diffuso falsità riguardo l’uccisione di Valeria Solesin. Per chi ha fretta La ricerca è stata criticata per il metodo discutibile con cui è stata condotta e l’inadeguatezza degli autori nel condurla.