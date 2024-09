Il caso Pretorio Bugetti spiega | scelta ereditata Scintille con Pieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) La palla rimbalza all’indietro. E all’indietro significa chiamare in causa la giunta Biffoni. Si sposta sui banchi del consiglio comunale la bufera sul cambio al vertice del Museo di Palazzodi cui ha dato notizia La Nazione nei giorni scorsi. Con la sindaca Ilaria, delega alla cultura, che nel rispondere a un question time congiunto di Rita(capogruppo di Forza Italia) e Cosimo Zecchi (Fratelli d’Italia) argomenta sul piano delle tempistiche ladi assumere Manuela Fusi al posto della direttrice Rita Iacopino, dal 1 ottobre in pensione.discutibile, secondo l’opposizione, perché per trovare la neoassunta il Comune ha deciso di attingere alla graduatoria di un’altra amministrazione, quella di Montelupo Fiorentino, per affidare la guida del locale Museo della ceramica.