I protagonisti del match Il Picchio è Corazza dipendente Ma adesso preoccupa Varone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) La carica dei 101 verrebbe da dire, 4. L’Ascoli è sempre più. Il centravanti delsi conferma uno dei migliori realizzatori della serie C e a confermarlo è stato il quarto centro in campionato messo a segno al Cabassi. Dopo il centro numero 100 trovato in casa domenica scorsa nell’amara partita persa con la Lucchese (2-1), a Carpi il giocatore ha saputo trovare di nuovo la via del gol. Nel punto portato a casa c’è molto del contributo offerto in campo dal Joker bianconero. Il 33enne è stato decisamente risolutivo in entrambe le reti trovate. Suo il prezioso assist per l’accorrente Cozzoli nell’azione del momentaneo 1-1 nel primo tempo. Un’azione sviluppata bene in verticale sulla destra dove i biancorossi, in quel frangente, si erano fatti trovare scoperti.