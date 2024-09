Grande Fratello quarta puntata | Alfonso Signorini celebra le nozze tra Brooke e Thorne frizioni tra Mariavittoria e le Non è la Rai In nomination…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 27 settembre 2024) È appena andata in onda ladicondotto da. Opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre in postazione social Rebecca Staffelli. Il conduttore è entrato in studio con il tapiro di Striscia la Notizia in mano.ha accolto in studio Katherine Kelly Lang tra le ovazioni del pubblico.ha ripercorso con la Lang tutti gli amori diLogan, prima di farla dirigere verso la Casa. Shaila è stata chiamata in Mystery Room per parlare di Lorenzo e Javier. Ha confessato l’ex velina: Ognuno dei due ha delle caratteristiche che mi stuzzicano. Beatrice ha voluto parlare del discorso che ha fatto a Shaila nella scorsache ha generato polemiche in tv e sul web: Provocare uno, provocare l’altro significa usare questi ragazzi come fossero strumenti per esprimere la sua voglia di esporsi.