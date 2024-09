Bruno Retailleau il ministro-bulldozer di Francia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 27 settembre 2024) Due settimane prima del risultato delle elezioni europee, che ha spinto il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, a sciogliere l’Assemblea nazionale in cerca di una “chiarificazione” istituzionale,, capogruppo dei senatori Républicains, diceva che un’alleanza tra gollisti e macronisti era “politique-fiction” messa in circolazione da giornalisti immaginifici: pura fantapolitica. Quattro mesi dopo, il senatore vandeano è diventato il peso massimo del nuovo esecutivo guidato da Michel Barnier:dell’Interno, il dicastero dei segreti e dei dossieraggi della République. “Onorato e fiero di essere al servizio dellaall’interno del governo di Michel Barnier. Le forze dell’ordine, che rischiano la loro vita per la sicurezza dei nostri compatrioti, possono contare su di me: sarò il loro primo sostenitore.