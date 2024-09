Berrettini ritiro all’Atp di Tokyo | vince il primo set contro Fils e poi lascia per infortunio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 – Matteosi è ritirato dal torneo Atp 500 di. Ancora problemi fisici per il tennista romano, costretto ad abbandonare il campo durante il match di secondo turnoil francese Arthursi è imposto nelset 7-6, poi ha dovuto chiedere l’intervento del medico. Dopo alcuni minuti di trattamento all’altezza degli addominali, Matteo ha ripreso a giocare ma in pochissimi minuti si è dovuto arrendere. Alturnoaveva sconfitto in due set (6-3, 6-4) l'olandese Botic Van De Zandschulp. Al termine del match, l’azzurro – grande protagonista in Coppa Davis a Bologna ma al momento escluso dalle convocazioni di Volandri per le Finals di Malaga – aveva dichiarato di sentirsi molto bene e di essere soddisfatto “del lavoro fatto con il team, che mi ha permesso di ritrovare la gioia e l'emozione di giocare a tennis.