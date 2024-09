Ayla è la nuova Violetta

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 27 settembre 2024) Si dice che i giovani d’oggi siano disincantati, sempre attaccati al cellulare o a fare challenge su TikTok. Eppure, passano gli anni ma per loro vengono realizzati sempre gli stessi prodotti, come i teen drama che ruotano intorno a temi quali l’amicizia e la musica. E’ il caso della serie in arrivo oggi su Disney +,e i Mirrors, che non può non richiamare alla mente il fenomeno. Non è perchè l’attrice che interpreta la protagonistasi chiama Violeta Medel (benchè la cosa confonda). E’ perchè come nella serie argentina, che spopolò tra il 2012 e il 2015, anche in questo prodotto spagnolo c’è una ragazza molto sola, che nella musica può ritrovare se stessa, e ci riuscirà con l’aiuto dei suoi nuovi amici. Stavolta ballando e non cantando, e usando anche un pizzico di “magia” tipo Viola come il mare (e qui il colore torna ancora!).