AEW | Saraya ha prolungato il suo contratto in scadenza di un altro anno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Non c’è due, senza tre.ha firmato con la AEW nel settembre 2022 e resterà almeno unavendo apposto la firma su un rinnovo annuale, con la nuovadatata settembre 2025. L’accordo è stato siglato prima che venissero registrati i tapings di Collision Grand Slam in cui la britannica ha sfidato la rivale del momento Jamie Hayter. In un periodo di varie scadenze e situazioni incerte come quella di Ricky Starks o Daniel Garcia, si può togliere un nome dalla lista dei/delle possibili partenti. Non esercitata l’opzione Il primo a dare la notizia del rinnovo diè stato Sean Ross Sapp di Fightful Select, il quale ha aggiunto che neldicon la AEW era prevista una opzione di rinnovo annuale in favore della AEW, ma non è stata esercitata ed è stato sottoscritto un nuovo accordo economico.