Vi dico chi entra ora Grande Fratello la bella spifferata dal concorrente | Me l’hanno detto

(Di giovedì 26 settembre 2024) Manca sempre meno alla prossima puntata del GF 18, il famoso reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opinioniste, e Rebecca Staffelli come inviata social. In questa serata non è prevista alcuna eliminazione, ma si procederà all’elezione delpreferito, che diventerà immune grazie al voto del pubblico di Mediaset. Poco prima di questo atteso appuntamento, Luca Giglioli ha fatto trapelare qualche dettaglio su possibili nuovi ingressi nella Casa. Durante una conversazione con alcuni coinquilini, subito prima dell’aperitivo, ha affermato: “So che dovevare una ragazza”. La regia ha subito interrotto l’audio e cambiato inquadratura, lasciando tutti con il dubbio su chi fosse il riferimento deldel GF 18.